Coppa Italia donne, Juve e Roma raggiungono Milan ed Empoli in semifinale

2-1 in rimonta delle giallorosse sulle lariane, la rete di Bonansea al 14’ vale il passaggio del turno della Vecchia Signora

Nella prima delle due gare andate in scena in questa domenica di Coppa, la Roma di Spugna si impone sul Como per la seconda volta – l’andata dello scorso gennaio era terminata 3-0 in trasferta per le capitoline – e raggiunge l’Empoli in semifinale, qualificatosi grazie al 2-2 sul campo della Fiorentina (0-0 il primo atto in casa delle azzurre). Al Tre Fontane la partita la sbloccano le ospiti dopo appena sette minuti: Kubassova, servita da Carravetta, scappa sul filo del fuorigioco sulla destra e con un diagonale preciso sigla il momentaneo vantaggio della squadra che guida la classifica del campionato cadetto a 27 punti. La reazione delle capitoline è però immediata e dopo una serie di chance non concretizzate, al 20' pareggiano il conto: calcio d'angolo battuto da Andressa, Haavi anticipa la difesa avversaria e con un’incornata vincente firma l'1-1. Le undici di Spugna insistono, Bettineschi tra i pali salva il parziale con tre grandi interventi, ma al 28' Pirone completa la rimonta delle padrone di casa: mischia in area di rigore, l’attaccante ex Sassuolo si avventa su un pallone vagante in mezzo all'area e non sbaglia. Il raddoppio spegne l’entusiasmo delle ragazze di De La Fuente, a cui servirebbe una vera impresa per qualificarsi. La Roma abbassa i ritmi e controlla il match, senza però rinunciare a un’intensa offensiva che crea problemi alla retroguardia comasca sia nella fine del primo tempo che nel corso della ripresa. Haavi al 68' sfiora la doppietta centrando in pieno la traversa, Andressa va vicino al tris nel finale, ma nonostante i cambi effettuati da una parte e dall'altra, il risultato al triplice fischio rimane invariato. Vince la Roma, che raggiunge in semifinale l'Empoli.