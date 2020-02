Juventus, eterno Buffon: “Certe prestazioni fanno capire perché continuo a giocare…”

C’è anche lo zampino di Gianluigi Buffon nel pareggio in Coppa Italia tra il Milan e la Juventus. Il portiere bianconero è stato protagonista di alcuni interventi decisivi che hanno limitato le avanzate rossonere e che, alla fine, hanno portato all’1-1 finale che tiene i discorsi aperti per il passaggio alla finalissima del torneo.

Parlando a JTV, Buffon ha commentato l’esito dell’incontro ma soprattutto la sua prova: “Questo è un pareggio che vale perché, soprattutto nel doppio incontro, riuscire a segnare fuori casa era di vitale importanza. Recuperare un 1-0, anche se sulla carta sei più forte, non è mai facile”, ha detto il portiere che poi a livello personale ha aggiunto: “La mia prestazione? Sono contento perché con queste prestazioni dai a tutti le risposte per le quali continui a giocare: mi sento bene, mi diverto e ancora riesco a performare ad un livello molto alto. Questo per me è fondamentale, la qualità della partita che vado a fare, la qualità del mio lavoro, se è ancora molto alta, mi dà soddisfazione. Questo fa sì che mantenga questo entusiasmo per continuare”.