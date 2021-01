Juventus-Genoa diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Genoa si gioca oggi mercoledì 13 gennaio 2021 alle 20.45. Il match è valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. I bianconeri di Andrea Pirlo sfidano i rossoblù di Davide Ballardini.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni

Qualche cambio di formazione in entrambe le compagini rispetto agli uomini che scendono solitamente in campo in campionato. La Juventus dovrebbe affidarsi in porta Buffon; Demiral, Dragusin, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Portanova in mezzo al campo. In avanti Kulusevski con il rientrante Morata. Non ci sarà sicuramente Dybala, out per infortunio. Turno di riposo per Cristiano Ronaldo che farà il tifo per i suoi compagni. Il Genoa, invece, punterà su Marchetti tra i pali al posto dell’ex Perin; Bani, Goldaniga, Masiello; Ghiglione, Rovella, Radovanovic, Melegoni, Czyborra. In attacco l’oggetto del desiderio dei bianconeri Scamacca e l’ennesimo ex Pjaca.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Demiral, Dragusin, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Portanova; Kulusevski, Morata.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Bani, Goldaniga, Masiello; Ghiglione, Rovella, Radovanovic, Melegoni, Czyborra; Scamacca, Pjaca.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Juventus-Genoa si disputerà come detto mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 20.45. La partita si giocherà all’Allianz Stadium di Torino e si terrà, ovviamente, a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. L’ottavo di finale di Coppa Italia si gioca su gara secca: in caso di parità, si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai rigori, come accaduto ieri al Milan contro il Torino.

Come tutte le altre gare di Coppa Italia, Juventus-Genoa sarà un’esclusiva Rai. La partita potrà essere seguita in chiaro in tv sul canale Rai Due. Juventus-Genoa sarà trasmessa anche in diretta live streaming su Rai Play, servizio di streaming online offerto dalla rete nazionale. Basterà scaricare l’applicazione e godersi lo spettacolo anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet oppure collegarsi al sito da pc o notebook per poter seguire gratuitamente il match.