Juventus, Higuain: “Avanti sempre così. Pogba? Sarebbe il benvenuto”

La Juventus demolisce l’Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia. Una delle reti porta la firma di Gonzalo Higuain. Queste le parole del Pipita al termine della sfida ai microfoni di Rai Sport: “Era una partita importante per noi. La Juve deve giocare tutte le partite con determinazione per vincere. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare per passare il turno. Dybala? E’ un piacere giocare con lui, la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Ora prepariamo la sfida col Parma. Noi giochiamo e dobbiamo fare il meglio per la Juventus. Pogba? I grandi giocatori sono sempre i benvenuti. Dove e come è una scelta della società”.