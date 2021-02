Juventus-Inter Coppa Italia in diretta tv Rai e streaming: dove vedere il match oggi

Juventus-Inter Coppa Italia, atto secondo. Si gioca questa sera alle 20.45 la semifinale di ritorno del torneo tra bianconeri e nerazzurri dopo la sfida d’andata che ha visto la Vecchia Signora trionfare. Servirà un’impresa ai milanesi per ribaltare il match ma tutto può succedere nel derby d’Italia.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

Qualche cambio di formazione per entrambe le squadre. La Juventus dovrebbe affidarsi a Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. L’Inter ritrova Hakimi e Lukaku, assenti per squalifica nella sfida d’andata. Conte si affiderà a Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Juventus-Inter, gara di ritorno delle semifinali della Coppa Italia 2021, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino martedì 9 febbraio 2021. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45. Si parte dall’1-2 per i bianconeri dell’andata: in caso di stesso risultato ma questa volta in favore dell’Inter, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. L’arbitro sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva sulle reti Rai. L’emittente nazionale detiene infatti i diritti esclusivi di trasmissione competizione. La sfida si potrà seguire sul canale Rai Uno. La telecronaca del derby d’Italia è affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Juventus-Inter potrà essere seguita chiaramente anche in diretta streaming su RaiPlay,la piattaforma di streaming gratis della Rai. Basterà scaricare l’app o collegarsi al sito attraverso dispositivi come pc e notebook o smartphone e tablet e godersi lo spettacolo della gara tra bianconeri e nerazzurri.