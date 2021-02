Juventus-Inter, le formazioni ufficiali

Dalla sfida di stasera dell’Allianz Arena uscirà la prima finalista di questa edizione della Coppa Italia. Juventus e Inter si sfidano per la terza volta in stagione: una vittoria per i nerazzurri in campionato (2-0 a San Siro) e una per i bianconeri, nella semifinale d’andata, terminata 2-1 con le reti di Cristiano Ronaldo – doppietta – e Lautaro Martinez. Un risultato questo che fa della squadra di Pirlo la favorita per la conquista della ventesima finale della sua storia. Servirà la partita perfetta per l’Inter, come dichiarato da Antonio Conte in conferenza stampa. Il tecnico leccese, in cerca di riscatto nelle coppe dopo l’eliminazione cocente in Champions League, ritrova Lukaku, assente nella gara d’andata, per provare a raggiungere una finale che manca dal 2011, quando il successo sul Palermo per 3-1 consentì ai nerazzurri la conquista del suo settimo trofeo. Tuttavia c’è da battere un tabù: negli otto precedenti in cui l’Inter ha trovato la sconfitta nella semifinale d’andata, non è mai riuscita a ribaltare il risultato. Al contrario invece della Juventus: otto semifinali d’andate vinte, otto finali conquistate. Di queste, due volte proprio contro l’Inter: nel 1983 e nel 2016. Per avere la meglio nel derby d’Italia, i meneghini dovranno vincere per 2-1 – per sperare nei supplementari – o 3-1. Con questo risultato l’Inter si impose per l’ultima volta allo Stadium: nel novembre del 2012 l’allora squadra allenata da Stramaccioni superò i bianconeri di Conte con la doppietta di Milito e la rete di Palacio.

Fischio d’inizio alle 20.45 e questi i 22 in campo dal 1′:

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro. All. Conte

