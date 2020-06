Juventus-Milan da record: 8.3 milioni di spettatori in tv per la Coppa Italia

C’era grande attesa per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus-Milan. La prima partita in Italia dopo l’emergenza coronavirus. Lo 0-0 del campo non ha comunque disatteso le aspettative dei tifosi che si sono dimostrati fedeli al pallone.

Dopo tre mesi senza una partita in tv, ecco che 8.3 milioni di persone si sono sedute davanti al piccolo schermo per guardare Cristiano Ronaldo e compagni arrivare fino alla finale di Roma. La prima delle due semifinali ha fatto registrare per la precisione 8.277.000 spettatori su Rai 1 con uno share del 34%. Si tratta della sfida più vista in questa stagione per quanto riguarda sia la Coppa Italia che il calcio in chiaro in tv. All’andata, a febbraio, lo share era stato del 30.8%.