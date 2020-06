Juventus-Milan diretta tv e streaming, dove vedere il match di Coppa Italia oggi

Juventus-Milan di Coppa Italia è la prima partita dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. Il calcio torna in campo e anche in tv. La partita tra bianconeri e rossoneri darà inizio al finale di stagione pirotecnico con tantissime eventi live. Si gioca oggi 12 giugno alle 21.00 all’Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Milan Coppa Italia: probabili formazioni

Tutto pronto per la sfida che avrà un sapore inedito per entrambe le formazioni. Si tratta, come noto, della prima partita dopo la pandemia da Covid-19 e allo Stadium si respirerà un’aria decisamente particolare. 96 giorni dopo l’ultima volta (8 marzo contro l’Inter in campionato), la casa della Juventus vedrà in campo una gara. 300 le persone che potranno essere presenti e che dovranno rispettare per intero le rigide regole. Mascherine, sanificazione e, ovviamente, distanziamento. Tra i 300 ammessi ci saranno 60 persone appartenenti alla squadra ospite, 4 delegati tra Lega e antidoping, 10 giornalisti per la carta stampata, 10 fotografi, 20 licenziatari dei diritti tv, 65 uomini addetti alla produzione, 25 steward e 6 persone per il presidio igienico. Ma andiamo a vedere adesso come giocheranno le squadre. Le probabili formazioni di Juventus-Milan vedono i bianconeri, sulla carta, favoriti. Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Questo l’undici che dovrebbe scegliere Sarri. Qualche problema in più per il Milan di Pioli con tante assenze tra infortuni e squalifiche. La più importante, quella di Ibrahimovic. Toccherà dunque a Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer; Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic provare a raggiungere la finale.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sulla Rai, precisamente su Rai 1 ma allo stesso tempo potrà essere seguita anche su Rai Sport HD con un ampio prepartita ad iniziare dalle 19:30. Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, servizio offerto gratuitamente dalla Rai. In tale modo si potrà vedere l’evento live anche da pc, smartphone e tablet scaricando l’app ufficiale o attraverso il sito www.raiplay.it.