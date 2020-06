Juventus – Milan, le formazioni ufficiali. Paquetà titolare

Mancano pochi minuti al fischio di inizio di Juventus e Milan. Dopo tre mesi le squadre tornano in campo in una partita ufficiale e in palio c’è un posto in finale. Sarri riparte dal 4-3-3 con Bentancur a centrocampo mentre Pioli schiera Paquetà dal primo minuto.

Le formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Ronaldo, Dybala.

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu, Paquetà; Rebic.