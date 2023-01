Juventus-Monza Coppa Italia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 21 per il match di Coppa.

Redazione ITASportPress

Juventus-Monza si giocherà oggi, giovedì 19 gennaio 2023 alle ore 21 per la Coppa Italia. Match importante per i bianconeri che devono dare dei segnali di reazione dopo il pesante k.o. subito in campionato contro il Napoli. Momento ben diverso per gli ospiti, galvanizzati dall'ultima vittoria in trasferta contro la Cremonese.

Juventus-Monza, le ultime La Juventus di Allegri per rialzarsi, il Monza di Palladino per cercare, ancora, di stupire. In campo per i bianconeri Chiesa e Kean in avanti con quella che sarà una inedita coppia d'attacco. Attenzione anche a Milik e ad una eventuale sgambata di Vlahovic che si è allenato in parte con i compagni nelle scorse ore. Ci saranno Fagioli e Miretti in mezzo al campo mentre Perin difenderà i pali.

Nel Monza possibili diversi cambi con D'Alessandro, Valoti, Colpani alle spalle di Gytkjaer. Potrebbe toccare a Cragno in porta al posto di Di Gregorio.

Probabili formazioni e dove vederla — Juventus-Monza si gioca, come detto, questa sera, giovedì 19 gennaio 2023 all'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio della gara, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, è in programma alle ore 21.00.

La sfida degli ottavi tra le due squadre sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da Mediaset su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre).

Sarà possibile vedere Juventus-Monza in diretta streaming senza abbonamento a pagamento sulla piattaforma Mediaset Infinity. Su pc e notebook è sufficiente collegarsi con il sito ufficiale, mentre sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet iPhone e iPad bisognerà scaricare gratuitamente la app per sistemi iOS e Android.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Soulé, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling-Junior; Chiesa, Kean. All. Allegri

MONZA (4-2-3-1): Cragno; Antov, Marlon, Pablo Marì, Carboni; Ranocchia, Pessina; D'Alessandro, Valoti, Colpani; Gytkjaer. All. Palladino