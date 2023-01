Juventus-Monza, le formazioni ufficiali

Il tecnico della Juventus Max Allegri ha comunicato il suo undici bianconero che affronterà il Monza di Palladino alle 21. Anche Palladini ha varato la sua formazione per estromettere i torinesi dalla Coppa Italia. Allegri punta sui giovani: Soulé in coppia con Kean, Iling Jr a sinistra e Fagioli-Miretti in mediana