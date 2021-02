Juventus, Pirlo: “Grande reazione dopo lo svantaggio. Imparata la lezione del campionato”

La Juventus passa a San Siro. Il 2-1 ai danni dell’Inter mette i bianconeri in una posizione decisamente privilegiata in vista della qualificazione alla finale di Coppa Italia. Infatti la squadra campione d’Italia in carica può gestire i gol in trasferta come bonus nel match di ritorno.

LE PAROLE DI PIRLO

Il tecnico Andrea Pirlo analizza la vittoria ottenuta a San Siro ai microfoni di Rai Sport: “In campionato non eravamo noi. Ci è servita come lezione. Abbiamo lavorato sugli errori. Era il primo round, ma non abbiamo ancora fatto niente. Sappiamo che se siamo concentrati diventa dura per tutti. Non è facile mantenere questo ritmo giocando tutti i giorni. Ronaldo? Era giusto preservarlo per il campionato. Non era felicissimo, ma lo capisco. Abbiamo una rosa piena di campioni. Se gioca Bonucci o Demiral non cambia. C’è stata una grande reazione dopo essere andati in svantaggio. La Supercoppa Italiana è stata importante: eravamo reduci dalla sconfitta di Coppa Italia, vincere un trofeo ci ha ridato stimoli importanti”.