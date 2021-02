Juventus, Pirlo: “L’Inter non ha quasi mai tirato in porta…”

La Juve centra la ventesima finale di Coppa Italia della sua storia, capitalizzando il 2-1 ottenuto a San Siro e inchiodando l’Inter sullo 0-0 nella sfida dell’Allianz Stadium.

Queste le dichiarazioni di Andrea Pirlo al termine della semifinale di ritorno. «Speravo, da debuttante, di arrivare a questo punto della stagione centrando gli ottavi di Champions, vincendo una Supercoppa e centrando in finale di Coppa Italia, ma non abbiamo ancora fatto nulla, quindi continuiamo a lavorare e a rimanere concentrati. La difesa? Ho la fortuna di avere quattro centrali molto bravi e stanno facendo bene. Oggi siamo stati bravi, perché l’Inter non ha quasi mai tirato in porta, le occasioni migliori sono state nostre e Handanovic è stato il migliore in campo. La difesa è impostata sul 4-4-2, ma la fase di impostazione varia di volta in volta, a seconda dell’avversario».