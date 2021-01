Juventus, Pirlo: “Non mi fido della Spal, Bayern e Real eliminate da club di seconda divisione”

Le parole dell’allenatore bianconero Andrea Pirlo alla vigilia della sfida dell’Allianz Stadium contro la squadra ferrarese, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. “Ci sono tante insidie, affrontiamo una squadra di Serie B sulla carta, ma se vediamo i campionati anche Bayern e Real sono uscite contro squadre di seconda divisione. Sarà una partita difficile, abbiamo l’obiettivo di passare il turno e ci vorrà massima concentrazione”. Così Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, intervenuto sulla tv ufficiale del club in vista della partita di Coppa Italia contro la Spal.

“Loro hanno fatto un ottimo cammino in Coppa Italia e in campionato, quindi dovremo stare molto attenti. Sono un’ottima squadra, a cui piace giocare a calcio. Una squadra difficile da prendere, giocando con tre difensori. Dovremo essere al massimo per evitare brutte figure”.

“Il bilancio della stagione è abbastanza positivo, potevamo avere qualche punto in più ma venendo da una stagione faticosa qualche battuta d’arresto era normale ci fosse. Però siamo ancora in lotta su tutto e il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo”.

“Possiamo ancora migliorare, abbiamo grandi margini. Finalmente spero di avere tra poco la rosa al completo e potremo lavorare su tutti i concetti, perchè dall’inizio della stagione non siamo mai stati al completo”, ha sottolineato Pirlo secondo cui la Juve ha in particolare “la qualità per migliorare soprattutto nella fase di possesso”.

Infine Pirlo ha parlato dell’ottimo momento del portiere Szczesny: “Non so se è nel suo miglior momento, ma sta dando grande fiducia con grandi prestazioni. Siamo soddisfatti di quello che sta mettendo in campo, può ancora migliorare perché è un portiere a livello mondiale e speriamo possa ancora fare meglio”.