Juventus, Pirlo: “Pecchiamo nella gestione del match, complichiamo tutto da soli”

La Juventus conquista il pass per i quarti di finale. Tuttavia i bianconeri si sono complicati la vita contro il Genoa, vincendo per 3-2 solo ai supplementari. Il tecnico della Juve Andrea Pirlo analizza il risultato ai microfoni Rai: “Ci siamo complicati la vita da soli. Potevamo gestire meglio la partita. Dal primo gol subito è nata una partita più faticosa. La Coppa Italia è un obiettivo ed era importante vincere per passare il turno. Tutte le partite sono finite ai supplementari, le gare secche sono difficili. Stasera non abbiamo faticato. Se avessimo segnato i gol nel primo tempo, sarebbe stato tutto diverso. Avevamo la partita in mano, peccato aver sprecato tutto. Finora è mancata la concentrazione in alcuni momenti delle partite e nella gestione della gara”.