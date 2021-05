Juventus, Pirlo: “Prestazione ottima e per il futuro io mi confermerei”

Il commento a fine gara del tecnico bianconero

La soddisfazione di Andrea Pirlo che stasera ha vinto il suo secondo trofeo della stagione ed è diventato il quarto allenatore della Juventus ad alzare la Coppa Italia sia da giocatore che da tecnico. Questo il commento a fine gara ai microfoni della Rai di Pirlo: "E' stata una bellissima partita, fra due squadre che l'hanno combattuta fino in fondo. Una finale degna di tal nome e una festa finalmente anche per il pubblico. Siamo stati bravi a interpretare la gara mettendo in difficoltà l'Atalanta che sono certo giocherà anche contro il Milan domenica bene come stasera. Futuro? Non è il momento ora di pensarci. Domenica affronteremo il Bologna. Se mi confermerei? Sì, perché amo il calcio, amo questo lavoro e questo club. Poi la società prenderà le sue decisioni, ma il mio obiettivo e quello di continuare".