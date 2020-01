Juventus, Sarri: “Buon primo tempo, Higuain avrebbe meritato un gol”

La Juventus è in semifinale di Coppa Italia. Travolta la Roma 3-1. Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri commenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo fatto un buon primo tempo. Nel secondo tempo non siamo entrati subito in partita. Buona prova contro una squadra forte nel palleggio. Costa e Ronaldo hanno fatto bene. Douglas non è al 100% della condizione. Ronaldo è in condizioni psicofisiche straordinarie e continua a segnare in tutti i modi. Mi dispiace che Higuain non abbia segnato: per la prestazione che ha fatto avrebbe meritato il gol. La squadra può fare fortunatamente più moduli e ci ha aiutato contro la Roma. A livello individuale è difficile che Ronaldo possa migliorarsi. E’ uno dei migliori giocatori. Per noi sarebbe importante aiutarlo a vincere il sesto Pallone d’oro. Può migliorare su alcuni movimenti in attacco. Sul terzo gol siamo rimasti in troppi in fuorigioco. In questo momento siamo rimasti con Cuadrado, in caso potremmo schierare Matuidi terzino. Il Napoli è una squadra forte che ha vissuto un periodo di difficoltà. E le squadre forti sono sempre estremamente pericolose nella partita secca. I ragazzi oggi hanno fatto bene. Sono contento che abbiano fatto bene anche quelli che non giocano continuamente. Ritorno a Napoli? E’ stata un’esperienza forte allenare lì”.