Juventus, Sarri: “Dybala-Higuain, che spettacolo! Ma possiamo fare di più”

Una Juventus perfetta passeggia sull’Udinese. L’allenatore dei campioni d’Italia Maurizio Sarri commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: “Ogni partita è un’incognita. La squadra sembrava brillante fisicamente e mentalmente. Abbiamo fatto una buona partita. Cristiano sta male e aveva la sinusite da un paio di giorni. Oggi sembrava star meglio, ma nel pomeriggio non è stato bene e il dottore mi ha consigliato di tenerlo a riposo. Il primo gol è di rara bellezza, con tre-quattro scambi ottimi. Bernardeschi sembra trovarsi meglio nel ruolo di centrocampista. E’ la prima volta che gioca in questo ruolo, anche se abbiamo già tentato questa soluzione. Ha qualità tecniche e resistenza fisica per fare bene in questo ruolo. E’ promettente l’inizio e la voglia di provare questo ruolo. Inghilterra? Il clima che si respira negli stadi inglesi è unico. Mai sentito fare il tifo contro l’altra squadra. E’ un clima che si ripete nella Coppa d’Inghilterra. Purtroppo noi siamo ancora indietro a livello di mentalità e strutture. Non a caso il campionato inglese incassa di più. Sono contento di noi anche se ho la sensazione che possiamo fare di più. Stiamo crescendo e facciamo risultati. Non dev’essere la Juventus di Sarri, ma di Dybala o Ronaldo. Io cerco di metterci qualcosa, ma devono esprimersi al meglio i giocatori. Inter? Noi dobbiamo pensare solo a noi e a migliorare. C’è la sensazione che abbiamo margini di miglioramento”.