Juventus, Sarri: “Giocare le partite in queste condizioni non è semplice poi ho fatto una caz*** con le sostituzioni”

L’analisi a fine gara del tecnico della Juventus Maurizio Sarri che ha parlato ai microfoni di Rai Sport del pareggio 0-0 con il Milan che è valso l’accesso in finale di Coppa Italia. «E’ una bella sensazione tornare in panchina e vedere la squadra in campo dopo tre mesi, anche se ci manca il pubblico. Non è semplice per nessuno. La squadra mi ha soddisfatto molto nei primi 30 minuti, con un grande dominio sulla partita, poi siamo calati nei ritmi e nell’intensità mentale, ma in questo momento le partite presentano tantissimi rischi. I giocatori sono stati per settimane su un divano, farli tornare alla completa efficienza fisica e mentale non è semplice né automatico. E’ molto peggio di una situazione pre-campionato, perché in quel caso i calciatori stanno meno fermi e soprattutto rimangono attivi. Ci vorrà un po’ di pazienza, ma la premessa di stasera, nella prima mezz’ora, è stata importante. Ronaldo? Si è messo a disposizione, anche lui ha sofferto un po’ verso la fine ma ha fatto la partita che andava fatta. Sul rigore è stato sfortunato. La tripla sostituzione ad inizio ripresa? “Lì ho fatto una ca***ta. Con queste cinque sostituzioni mi son fatto prendere dall’entusiasmo e cambiare tre giocatori cambia l’equilibrio della squadra. E’ un rischio che ci siamo presi. Forse le devo selezionare in più frazioni”. Chi in finale tra Napoli e Inter? “L’importante in questo momento è che ci siamo andati noi. Domani sera c’è questa partita bellissima. Il Napoli si trova nella nostra situazione: all’andata ha giocato in uno stadio davanti a 50mila spettatori e il ritorno in uno stadio vuoto. Vediamo la partita e ci prepariamo a tutte le eventualità”.