Juventus, Sarri: “Io sotto esame? Se non volevo esserlo facevo domanda alle poste…”

Vigilia di Coppa Italia per la Juventus, che domani sera, nella semifinale di andata, farà visita al Milan. Una gara che è stata così presentata dal tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa.

PRESSIONE – “Io sotto esame? Questo è il mio lavoro, se non volevo esserlo facevo domande alle poste. All’interno la valutazione è che siamo in linea con quello che ci eravamo detti. In alcune situazioni ci perdiamo un po’, soprattutto quando siamo in vantaggio: stiamo lavorando per porci rimedio. Il Milan? Viene da un derby perso in maniera strana, per buona parte della gara hanno fatto la partita. Giocare a San Siro contro la Juventus è stimolante per tutti. La squadra? C’è massima disponibilità da parte di tutto il gruppo, l’impegno negli allenamenti è massimo. Ronaldo? Vediamo, ho parlato con lui e ha detto che si sente bene. Valutiamo partita per partita se c’è bisogno di riposo”.

