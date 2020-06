Juventus, Sarri: “La prestazione è stata buona ma ora restano rabbia e delusione”

Il tecnico della Juve Maurizio Sarri ha perso la sua seconda finale di fila sulla panchina bianconera. Dopo la Supercoppa italiana è sfuggita anche la Coppa Italia. Il mister della Juventus individua il problema: “In questo momento non possiamo esprimere di più per la condizione che abbiamo. La partita l’abbiamo fatta con applicazione. Ci manca brillantezza per rendere la mole di gioco pericolosa, la prestazione è stata buona ma ora restano rabbia e delusione. In questo momento facciamo fatica soprattutto a livello di individualità. A Cristiano Ronaldo, a Dybala e ai nostri grandi solisti manca corsa e quel pizzico di brillantezza in più per incidere e saltare l’uomo, ma lo ritengo abbastanza normale in questo periodo. Ai giocatori non ho detto niente, eravamo tutti molto arrabbiati e delusi e penso che in questo momento sia meglio stare in silenzio” riporta Gazzetta.it.