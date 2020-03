Juventus, Sarri: “Milan squadra di livello. Ronaldo? Vedremo domani”

Si avvicina la sfida di Coppa Italia. Juventus e Milan si daranno battaglia all’Allianz Stadium per la semifinale di ritorno. Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri commenta il momento della sua squadra nel corso della conferenza stampa della vigilia: “Il Milan, a livello di squadra, è palese che si sia compattato: a livello di sacrificio. E’ una partita non semplice. Eccessivo parlare di crisi Juve? Le valutazioni molto spesso vengono influenzate dal risultato. Perché a Lione, il secondo livello, è stato fatto di buon livello. Basti vedere il baricentro della squadra”.

RONALDO – Riguardo al complicato momento del portoghese, l’allenatore toscano si è espresso così: “Ronaldo? Quando torna, se vorrà, dirà le problematiche che sta attraversando in questo momento. Se domani è disponibile o meno dipende dal suo problema personale”.

RINVII – “Sto mandando via di cervello tutto lo staff perché sto chiedendo di giorno in giorno cose diverso. Quello che ci succede intorno va vissuto come fatto compiuto, noi dobbiamo porre l’attenzione sulla partita che dobbiamo giocare. Spero giovedì ci dicano quale partita c’è lunedì, altrimenti si perdono energie su cose inutili”.