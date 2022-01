Juventus senza problemi: 4-1 alla Sampdoria e quarti di finale

Match dominato dalla Juventus contro una Samp in difficoltà stasera

Tutto facile per la Juventus che batte la Sampdoria con il punteggio di 4-1 e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Match aperto da una punizione di Cuadrado. Il raddoppio è di Rugani. Una fiammata di Conti riporta in gara la Samp ma Dybala entra e segna il 3-1. Nel finale arriva anche la rete di Morata su calcio di rigore. Non c'è stata partita stasera all'Allianz con un dominio netto dei detentori del trofeo che hanno vinto senza rallentare per tutta la partita. La Juve affronterà la vincente di Sassuolo-Cagliari. La Sampdoria spera nella cura Giampaolo da domani sulla panchina blucerchiata.