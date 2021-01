Juventus-Spal diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Spal si gioca questa sera mercoledì 27 gennaio 2021 per la Coppa Italia. La gara metterà davanti le due formazioni che si giocheranno il passaggio del turno verso la semifinale del torneo.

Juventus-Spal, le probabili formazioni

Sono previsti diversi cambi di formazione per le due squadre. In modo particolare la Juventus di Andrea Pirlo dovrebbe scendere in campo con Buffon in porta; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta in difesa; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey a centrocampo. Kulusevski e Morata in avanti. A riposo Cristiano Ronaldo. La Spal, che lo ricordiamo è l’unica squadra di Serie B arrivata fino a questo punto del torneo, si affiderà a Berisha tra i pali; Spaltro, Vicari, Ranieri in difesa; Dickmann, Mora, Murgia, Sernicola, Seck al centrocampo mentre in avanti Brignola e l’esperto Sergio Floccari proveranno a dare qualche problema ai rivali.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata.

SPAL (3-5-2): Berisha; Spaltro, Vicari, Ranieri; Dickmann, Mora, Murgia, Sernicola, Seck; Brignola, Floccari.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La gara dei quarti di finale dell’edizione 2020/2021 di Coppa Italia tra Juventus-Spal si giocherà, come detto, allo Juventus Stadium di Torino mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 20:45. Match a porte chiuse per le limitazioni a causa del coronavirus. L’arbitro sarà Ivano Pezzuto.

Juventus-Spal di Coppa Italia verrà trasmessà in diretta tv esclusiva dalla Rai , ovvero l’emittente che detiene i diritti della competizione. La sfida sarà precisamente visibile visibile su Rai Uno .

er il match tra Juventus e Spal è prevista anche la trasmissione in live streaming. Il quarto di Coppa Italia sarà quindi visibile grazie alla piattaforma RaiPlay attraverso dispositivi come pc e notebook (collegandosi al sito ufficiale) o ancora smartphone e tablet (tramite l’apposita app). Occorrerà unicamente disporre di una buona connessione a internet per godersi lo spettacolo del match.