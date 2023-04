La Fiorentina batte la Cremonese con un gol per tempo

Fiorentina che conquista la 9^ vittoria consecutiva in tutte le competizioni e batte in trasferta la Cremonese nell’andata della semifinale di Coppa Italia

Nulla ha potuto la Cremonese contro la Fiorentina nel match di andata della semifinale di Coppa Italia. Allo Zini, gli uomini di Italiano si impongono per 2-0 grazie alle reti di Cabral nel primo tempo e Gonzalez nella ripresa dagli undici metri. Nulla da fare, dunque, per i grigiorossi che finiscono il match in dieci per l’espulsione di Aiwu nell’occasione del rigore per la Fiorentina e dovranno provare l’impresa al Franchi il 27 aprile.