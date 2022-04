Lautaro apre le danze poi è festa Inter: tris al Milan ed è finale

Doppietta dell'argentino e poi gol di Gosens per la vittoria nerazzurra

Grande Inter stasera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. I nerazzurri hanno battuto nettamente il Milan con il punteggio di 3-0 che dopo il derby a reti bianche dell'andata qualifica la squadra di Simone Inzaghi alla finale dell'11 maggio a Roma contro la vincente di Juventus-Fiorentina. Nerazzurri travolgenti e trasformati dopo la vittoria di Torino allo Stadium contro la Juve. Da allora è partita un'altra squadra e anche Lautaro è ritornato a segnare. Stasera l'argentino ha realizzato una doppietta nel primo tempo e poi nella ripresa è arrivata la terza reti di Gosens. Milan che ha tentato di risalire la china ma è stato fermato da Handanovic e dalla sfortuna. In una circostanza anche dal Var per un fuorigioco che ha cancellato la rete del provvisorio 2-1 di Bennacer. Nel complesso però vittoria dell'Inter meritata che torna in finale di Coppa Italia dopo 10 anni.