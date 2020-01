La Lazio strapazza la Cremonese. Il difensore biancoceleste Francesco Acerbi commenta il successo ai microfoni di Rai Sport: “Oggi abbiamo giocato tutti bene. Non è mai facile affrontare una squadra di Serie B perché se non si entra bene in campo si rischia. Oggi non c’è stata partita. E’ bello vincere. Ora affronteremo la Sampdoria, non sarà facile. Pensiamo a questo match e ad arrivare a maggio, andando in Champions e lottando per qualcosa di importante”.