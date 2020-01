Lazio, Inzaghi: “Abbiamo dominato, ma la palla non entrava…”

Al San Paolo è terminata la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Lazio. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: “Penso che Lucas Leiva abbia sbagliato anche se prima l’ingenuità sia stata fatta dall’arbitro. E’ stata una grande svista. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, Può capitare di perdere una partita dominata così dopo 15 gare. Posso dire poco ai ragazzi. Dispiace aver perso ed essere uscito dalla Coppa Italia da campione in carica. Derby? Era preventivato spendere energie. Siamo riusciti a rimettere in campo Correa e Lulic. E’ normale che abbiamo speso energie perché eravamo in 10. Ora avremo tempo per recuperare energie. I ragazzi hanno grandissime conoscenze. Siamo cresciuti in tanti aspetti. Abbiamo affrontato un Napoli forte. La squadra avrebbe sicuramente meritato di più. Dobbiamo imparare da serate come questa, dove la palla non vuole entrare. In superiorità avremmo dovuto mantenere la calma, nonostante la svista dell’arbitro. Strana la reazione di Leiva perché di solito non è uno che perde la testa. Correa era fermo dalla partita di Brescia. E’ rientrato e ha fatto 40 minuti molto buoni. Domenica ci darà una mano per fare un grande derby”.