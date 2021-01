Lazio, Inzaghi: “Felice per il ritorno di Lulic. Nel secondo tempo approccio sbagliato”

La Lazio supera il Parma nel finale dopo una gara combattuta. I biancocelesti volano ai quarti di finale. Il tecnico Simone Inzaghi analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: “Penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Abbiamo preso due pali clamorosi. Non sono partite scontate, come dimostrano gli altri risultati sorprendenti. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato la gara come all’inizio. Sul gol del Parma abbiamo commesso un grave errore. Per fortuna è arrivato il gol nel finale. Muriqi non ha potuto fare il ritiro con noi ed è in ritardo di condizione, ma si sta allenando molto bene. Stasera è stato sfortunato in occasione del palo, ma ha fatto un gran gesto tecnico sul secondo gol. Il ritorno in campo di Lulic è la nota più positiva della serata”.