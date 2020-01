Lazio, Inzaghi: “Ho trovato le risposte giuste, possiamo migliorare”

La Lazio conquista il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi commenta la vittoria sulla Cremonese nel corso della conferenza stampa: “Ho avuto le risposte che cercavo in una partita a cui tenevamo. Abbiamo approcciato bene la gara, un match che abbiamo preparato bene in questi giorni. Tutti i ragazzi hanno fatto un’ottima gara. Si è creata una bellissima alchimia nella squadra e con i tifosi. Dobbiamo continuare così sapendo che non sarà semplice. Possiamo migliorarci di partita in partita se abbiamo sempre questa concentrazione”.

ACCIACCHI – “Cataldi ha stretto i denti per un problema al polpaccio che si trascina da prima di Brescia. Lulic, Correa e Radu non erano in grado di giocare questa sera, vedremo nei prossimi giorni. Correa sta risolvendo il fastidio al polpaccio, muscolo delicato, e sta svolgendo tutte le terapie del caso. Speriamo di riaverlo sabato, altrimenti lo recupereremo per la prossima”.

RIVELAZIONE – “Jony è sicuramente un ottimo giocatore, che sta imparando a ricoprire un ruolo che non aveva mai fatto in carriera. Si è inserito molto bene nel contesto del gruppo, sabato avrà la sua chance, ma già è stato importante per noi. E’ sempre disponibile, ci conto molt