Lazio, Parolo: “Dispiaciuti per l’eliminazione. Avanti a piccoli passi”

La Lazio viene eliminata ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli. Il centrocampista biancoceleste Marco Parolo commenta la sconfitta ai microfoni di Rai Sport: “Oggi è mancato il gol. Il Napoli ha segnato subito con un bel gol di Insigne e la partita si è messa sui binari che loro volevano. Magari un pizzico di fortuna in più ci avrebbe aiutato. Abbiamo dato tutto in campo. Ci dispiace per l’eliminazione. Per noi era importante dimostrare di poter fare la partita anche qui. Con questo spirito affronteremo il derby. Europa? Le partite col Celtic sono state simili a questa, con tante occasioni sprecate. Quest’anno siamo stati concreti in campionato e non nelle coppe. Il nostro è un percorso di crescita. La vittoria della Coppa Italia ci ha dato consapevolezza. Il gruppo si conosce bene. Dobbiamo fare piccoli passi. In sei anni che sono qui abbiamo sempre costruito qualcosa. In tutte le partite che abbiamo perso, non abbiamo mai smesso di creare. Il pari con l’Atalanta è stato un episodio importante che ci ha permesso di sbloccarci, tirando fuori quello che avevamo. Ma è dall’inizio dell’anno che dimostriamo il nostro valore”.