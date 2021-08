Lecce, Baroni: “Abbiamo fatto una buona partita”

Il tecnico Baroni è soddisfatto dei suoi ragazzi e vede un gruppo con ampi margini di miglioramento.

Il tecnico del Lecce Marco Baroni , è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, dopo il successo in Coppa Italia, dei suoi ragazzi per 1-3, in casa del Parma.

SODDISFAZIONE - Il tecnico del Lecce è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "Abbiamo fatto una buona partita, anche se all'inizio eravamo un po' farraginosi. Poi abbiamo dimostrato personalità, siamo cresciuti, tenendo bene il campo e correndo bene in avanti. Abbiamo tolto molto a quelle che potevano essere le giocate del Parma. Sono soddisfatto. Per il tecnico ex Benevento la società leccese sta avviando un nuovo progetto e lui ha già notato l'entusiasmo del gruppo, pienamente coinvolto in tale progetto. C'è voglia di crescere, migliorare attraverso delle forti motivazioni e grazie al sacrificio.