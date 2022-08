Lecce-Cittadella, probabili formazioni e dove vederla in tv

Parte la Coppa Italia e oggi la prima partita in programma è Cagliari-Perugia con fischio d'inizio alle ore 17,30 (tv Canale 20). Poi Udinese-Feralpisalo' alle 18. In serata il Lecce di Marco Baroni sfida in casa il Cittadella di Edoardo Gorini nei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I salentini sono neopromossi in Serie A, mentre i veneti disputeranno il campionato di Serie B. La vincente del confronto sfiderà poi nei Sedicesimi del torneo la vincente della partita Sampdoria-Reggina. Lecce e Cittadella si giocano il passaggio del turno in gara secca: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Fischio d'inizio al Via del Mare alle ore 21.