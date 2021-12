Lecce in trasferta batte lo Spezia e passa agli ottavi di Coppa Italia

Unica squadra agli ottavi di Coppa Italia la squadra di Baroni

Colpo esterno del Lecce che ha battuto in trasferta lo Spezia per 2-0 nel match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. E' la prima e unica squadra di Serie B a passare il turno e ottenere il pass per gli ottavi di finale dove affronterà la Roma. Al Picco Strelec vicino al vantaggio, poi Zoet è miracoloso su Listkowski, che poco prima dell'intervallo la sblocca di testa. Nella ripresa gol annullato a Olivieri per fuorigioco, poi è Calabresi a trovare la rete del raddoppio per l'undici di Baroni. Nel finale lo Spezia ha cercato la via del gol ma senza riuscirci. Il Lecce a gennaio se la vedrà con la Roma di Mourinho all'Olimpico e per i giallorossi capitolini non saranno piacevoli ricordi ripensando allo scudetto sfuggito tanti anni fa proprio contro i pugliesi.