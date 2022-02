L’Inter batte la Roma e va in semifinale di Coppa Italia

Grande accoglienza a San Siro per l'ex allenatore dell'Inter Mourinho

L'Inter batte la Roma di Mourinho per 2-0 nel match a gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia e accede alle semifinali della competizione dove sfiderà la vincente di Milan-Lazio. Nerazzurri che stasera come nel match contro il Milan hanno giocato meglio nel primo tempo concedendo spazio agli avversari nella ripresa. Avvio impressionante dell'Inter che alla prima azione passa in vantaggio con Dzeko che sfrutta un assist di Perisic. Barella ci prova dalla distanza e colpisce la traversa. La Roma risponde con Zaniolo, tiro parato da Handanovic. Al 44' infortunio a Bastoni: un problema alla caviglia lo costringe a lasciare il campo. Nella ripresa gran gol di Sanchez con un tiro da fuori area che trova l'incrocio dei pali. Inter. Alla fine ha vinto la squadra con più qualità e il passaggio del turno fa ritornare il sorriso a Simone Inzaghi.