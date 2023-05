L’intervista – Battistini: “Inter-Fiorentina è da tripla. Inzaghi top, ha fallito solo a Bologna”

“Secondo me l’esito non è scontato, 1X2. È vero, l’Inter parte favorita, ma per l’annata che ha fatto, la Fiorentina vorrà sicuramente portare a casa il trofeo”.

Con Italiano si può aprire un ciclo rigoglioso a Firenze?

“Vediamo, e chi lo sa? Magari tutti i migliori vengono venduti e non inizia nessun ciclo vincente. Dipende da che intenzioni ha la società. Fate questa domanda a Commisso”.

L’Inter invece? Fino a un mese fa, molti auspicavano l’esonero di Inzaghi, ora invece…

“Io l’ho sempre apprezzato, fin dai tempi della Lazio. Propone un calcio molto interessante. Secondo me gli vanno soltanto fatti i complimenti…”.

Tuttavia la scorsa stagione ha perso lo scudetto con un organico di gran lunga superiore al Milan…

“Ha perso, alla fine, solo quella partita a Bologna. Per il resto, il Milan ha meritato, per carità. Ma non si può rimproverare a Inzaghi il mancato scudetto della scorsa stagione”.

A proposito dei rossoneri: in caso di mancata qualificazione in Champions, l’annata del Milan sarebbe da intendersi fallimentare?

“È normale che quando militi in certi club, come Milan, Inter o Juve, se non vinci trofei ti chiedi se l’annata sia fallimentare o meno”.

Confermerebbe Pioli, anche in caso di mancata qualificazione in Champions?

“Sì, per l’impresa della scorsa stagione. Non si può cancellare tutto come se nulla fosse. Ha fatto un miracolo”.