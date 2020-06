Lippi esalta Gattuso: “Serviva lui per riportare Napoli in alto”

La vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli ha posto sotto i riflettori la crescita di Gennaro Gattuso. L’ex tecnico del Milan ha conquistato il suo primo trofeo da allenatore. Un risultato clamoroso pensando alla situazione difficile di qualche mese fa. Marcello Lippi ha elogiato il condottiero degli azzurri ai microfoni de “Il Mattino”: “Rino ha sempre voglia di migliorare, non farà mai rilassare la squadra e con lui si può aprire un nuovo ciclo vincente. Vince con un gruppo che ha ricompattato, con un’idea in cui ha creduto e con uomini che ci hanno creduto. Ci voleva Rino Gattuso per riportare il Napoli in alto”.