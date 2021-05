Marino: “Juve top club, ma manterremo la nostra filosofia”

Marino, dg dell'Atalanta, ha presentato la finale di Coppa Italia

Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino si è espresso ai microfoni di Rai Sport prima del fischio d’inizio della finale di Coppa Italia contro la Juventus : “È un percorso che sta continuando da diversi anni. Negli ultimi 5 la società è cresciuta tanta. La seconda volta in tre anni vuol dire tanto. Affronteremo un top club come la Juventus, manterremo la nostra filosofia di gioco, il coraggio e l’umiltà che ci caratterizzano. Faremo di tutto per portare a casa la finale”.

SUI TIFOSI - “È un punto di partenza per la normalità. Bergamo ha vissuto un anno e mezzo difficile, per noi è motivo d’orgoglio arrivare in finale con la nostra gente. La vittoria vera sarà quando torneremo negli stadi con i nostri tifosi, e questo vale per tutta l’Italia”.