Milan, Çalhanoğlu: “Orsato ha sbagliato e siamo arrabbiati per il rigore e l’espulsione di Rebic”

L’analisi a fine gara del milanista Hakan Çalhanoğlu che ai microfoni di Rai Sport: ha analizzato lo 0-0 con la Juventus: “Siamo arrabbiati un po’ perchè l’arbitro ha rivisto al VAR il rigore di Ronaldo mentre non il fallo di Rebic. Abbiamo giocato in dieci senza paura, alla fine è mancato solo il gol e poi ci mancavano tre giocatori importanti per noi. Se loro sono arrivati qui è perchè sono i più forti. Oggi c’era tanta voglia. Abbiamo provato a vincere. Le abbiamo provate tutte, abbiamo giocato bene. Ora guardiamo avanti. E’ difficile giocare senza tifosi ma dobbiamo fare così. Dobbiamo seguire le regole, siamo contenti che siamo tornati a giocare. Alla fine però siamo arrabbiati perchè siamo usciti dalla Coppa”.