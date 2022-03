Milan-Inter Coppa Italia, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca il derby di Coppa alle 21

Formazioni migliori possibili per entrambe le squadre con Inzaghi e Pioli che dovrebbero schierare i seguenti 22 titolari per il derby odierno:

Non ci sarà Tonali squalificato per i rossoneri e anche l'infortunato Ibrahimovic. Spazio a Bennacer-Kessie in mezzo al campo. In avanti Giroud solito riferimento offensivo. Nell'Inter Dzeko e Lautaro Martinez dovrebbero formare la coppia d'attacco. In difesa i titolarissimi Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulla destra Dumfries dovrebbe avere la meglio su Darmian.

Milan-Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Mediaset che da quest'anno ha acquisito i diritti per trasmettere le gare di Coppa Italia. Il canale su cui si potrà seguire il match in chiaro è Canale 5. Per chi volesse seguire la sfida in streaming potrà farlo sempre con la stessa emittente.