Milan, Pioli: “Dopo che il Torino è rimasto in 10 si è spenta la luce. Siamo delusi”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha analizzato la sconfitta in casa contro il Torino: "Abbiamo fatto una partita seria e aggressiva contro squadra difficile anche se è mancata la cattiveria in attacco. Purtroppo dopo essere rimasti in superiorità abbiamo spento la luce. Ci è mancata la qualità per sfruttare quel vantaggio ma bisognava essere più lucidi e aprire la difesa avversaria. Uscire dalla Coppa Italia è una delusione e ci dispiace anche perchè abbiamo concesso una sola occasione al Torino nei 90' poi abbiamo preso il gol ai supplementari. Ci voleva più ritmo ma adesso bisogna ripartire con grande determinazione in campionato e in Supercoppa".