Milan, Pioli: “Il litigio tra Ibra e Lukaku ha influito. Ma resto fiducioso”

Il Milan esce dalla Coppa Italia. I rossoneri pagano l’espulsione di Zlatan Ibrahimovic per somma di ammonizioni. Lo svedese aveva anche trovato la rete del vantaggio. Poi la rimonta dell’Inter con le reti di Lukaku ed Eriksen.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico Stefano Pioli analizza la sconfitta della sua squadra: “Il litigio tra Lukaku e Ibrahimovic ha influito perché ha causato anche l’espulsione di Zlatan. Sono adulti e vaccinati, ma non so cosa si siano detti di preciso. In 10 è diventato più difficile. Mai avuto risposte difficili dalla squadra. Usciamo dalla sconfitta con molta fiducia per il futuro. La differenza l’ha fatta la superiorità numerica. In 11 contro 11 era una partita aperta a ogni risultato. Siamo stati molto generosi e Ibrahimovic si è fatto prendere dalla tentazione di aiutarci. Ci può stare”.