Milan, Pioli: “Pareggio non è giusto, meritavamo di vincere contro l’Inter”

Il Milan ha fatto più dell'Inter stasera e il tecnico lo ha rimarcato ai microfoni di Mediaset

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha commentato il pareggio nel derby contro l'Inter: "Stasera meritavamo qualcosina di più del pareggio che comunque è un buon risultato. Tante occasioni che non abbiamo concretizzato. Abbiamo evitato di far tirare in porta l'Inter e la prestazione è stata ottima anche in difesa e sicuramente meritavamo di più. Adesso c'è tempo per pensare alla prossima sfida di Coppa Italia che sarà difficile. Dopo due anni bisogna vincere qualcosa. Da domani penseremo al Napoli che è un match molto stimolante".