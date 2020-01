Milan, Pioli: “Passato un turno difficile, possiamo essere più efficaci”

Il Milan batte il Torino e conquista la semifinale di Coppa Italia. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli si sofferma sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: “Secondo me è stata una bellissima partita. Non meritavamo di essere in svantaggio perché nel primo tempo potevamo essere avanti. La squadra ha avuto tanta voglia di stare dentro la partita. Abbiamo passato un turno difficile. Rebic ha fatto un’altra grandissima partita. E’ un giocatore di qualità che ha dato un grande apporto alla squadra. Ho tanti giocatori validi, le qualità dei singoli ci possono aiutare a vincere. Difesa? Nelle altre partite avevamo concesso qualcosa di troppo, mentre stasera non è stato così. Oggi la squadra è stata molto compatta, ha lavorato bene. E poi sono contento della qualità. Si può concedere qualcosa dietro se si crea tanto davanti. L’importante è che la squadra sia equilibrata. L’importante è entrare con l’approccio giusto. Dobbiamo rinforzare quei concetti che ci stanno portando lontano. Limando i difetti possiamo essere ancora più efficaci. Piatek? Io credo in tutti i giocatori a disposizione. E’ normale che un giocatore non può avere una condizione ottimale per tutta la stagione. Juventus? Arriviamo con la condizione giusta. La Juve non è imbattibile, anche se è la squadra più forte d’Italia. Pensiamo ad una partita alla volta”.