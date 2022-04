Milan, Pioli: “Risultato pesante e serata storta ma gol annullato ingiustamente”

L'analisi del tecnico rossonero dopo il 3-0 dell'Inter

Le sensazioni del tecnico del Milan, Stefano Pioli dopo il ko nel derby di Coppa Italia. "Volevamo vincere ma purtroppo non ci siamo riusciti e il risultato è pesante. Purtroppo la differenza sta nel fatto che siamo partiti male. Dopo il 2-0 abbiamo creato delle occasioni, ma il gol l'avevamo fatto e ci è stato annullato ingiustamente. Potevamo fare di più ma subire tre gol dall'Inter, vuol dire che gli avversari hanno fatto meglio di noi. Non è stata la nostra serata, ma dobbiamo reagire immediatamente in campionato. Per lo scudetto ci giocheremo tutto sino alla fine".