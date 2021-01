Milan, Pioli: “Siamo sicuri e propositivi. Voglio una squadra competitiva”

Il Milan non si accontenta. Oltre alla vetta della classifica in campionato, i rossoneri puntano con decisione anche alle coppe. In Europa League il primo passo è già stato fatto con il pass ai sedicesimi di finale. Domani tocca alla Coppa Italia, con gli ottavi contro il Torino. Il tecnico Stefano Pioli analizza la gara ai microfoni di Milan TV: “La Coppa Italia è una competizione importante. Inoltre alle prime otto squadre del campionato scorso permette di entrare agli ottavi e quindi per arrivare in fondo servono cinque partite. Dobbiamo provarci e ci proveremo. Chiaramente non posso non tenere conto che domani sarà la quarta partita in nove giorni, sicuramente andranno fatte le scelte giuste schierando in campo i giocatori che stanno meglio, che hanno recuperato meglio e sono più freschi. Però saremo una squadra competitiva, affronteremo un avversario che anche nell’ultima partita di campionato ci ha creato difficoltà, e quindi dovremo cercare di essere molto attenti e molto determinati”.

NUMERI

Infine Pioli si sofferma sugli aspetti positivi che caratterizzano la sua squadra: “Tra i tanti numeri positivi che abbiamo, perché è innegabile, ne abbiamo tanti, la cosa più bella è che la squadra crea tanto ed è da tantissime partite che segna tanto. Vuol dire avere una mentalità propositiva, vuol dire fare la partita, vuol dire stare in campo con grande convinzione e avere le qualità per poterle vincere. Questi sono dati che ci devono dare ancora più sicurezza, ancora più convinzione che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta”.