Il Milan conquista il pass per la semifinale di Coppa Italia. Il capitano rossonero Alessio Romagnoli interviene ai microfoni di Rai Sport al termine del match. Questa la sua analisi: “E’ un risultato molto importante anche per come è arrivato. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Stiamo bene fisicamente. Quando vinci hai anche più energie. Domenica c’è il Verona. Sarà una bella sfida anche con la Juventus in semifinale. Continuiamo a pensare partita per partita”.