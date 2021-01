Milan-Torino Coppa Italia in diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Torino di Coppa Italia si gioca oggi martedì 12 gennaio 2021 allo stadio San Siro alle 20.45. Sarà il rematch della sfida di campionato ma questa volta sarà valida per gli ottavi di finale del torneo.

Milan-Torino, le probabili formazioni

Altro impegno tra le due squadre dopo quello visto solamente poche ore fa in campionato. A San Siro Milan e Torino si affrontano ancora. Pioli e Giampaolo sono pronti ad alcune rotazioni per far respirare le rose. I rossoneri dovrebbero scendere in campo con Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. I granata, invece, si affideranno a Milinkovic-Savic; Vojovoda, Nkoulou, Buongiorno, Murru; Meité, Segre, Rincon; Gojak; Verdi, Zaza.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leão.

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Vojovoda, Nkoulou, Buongiorno, Murru; Meité, Segre, Rincon; Gojak; Verdi, Zaza.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Milan-Torino si giocherà, come detto, oggi martedì 12 gennaio 2021 allo stadio San Siro di Milano e a porte chiuse, in virtù delle misure restrittive atte a limitare la diffusione del contagio da Coronavirus. Il calcio d’inizio della sfida tra rossoneri e granata è fissato alle ore 20:45.

La sfida tra Milan e Torino sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai sul canale Rai 1: collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:30 con le prime interviste pre gara. Il match di Coppa Italia potrà essere visto dunque a Rai 1 oppure anche su Rai Sport ai canali 57 e 58 del digitale terreste. Le reazioni dei protagonisti e l’analisi post-partita dovrebbe avvenire poi solo su Rai Sport.

Milan-Torino, però, sarà visibile anche in diretta live streaming grazie a RaiPlay, piattaforma utile per assistere a tutta la programmazione della Rai: basterà registrarsi e scegliere l’evento desiderato per godersi la visione. Servizio usufruibile da pc semplicemente collegandosi al sito www.raiplay.it o da smartphone e tablet scaricando l’applicazione dedicata.