Milan-Torino Coppa Italia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la gara di San Siro degli ottavi.

Redazione ITASportPress

Milan-Torino si giocherà questa sera, mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 21 per gli ottavi di Coppa Italia. In campo a San Siro, dopo l'Inter che ha battuto il Parma, anche la formazione rossonera che ospiterà quella Granata.

Milan-Torino, le ultime Il Milan arriva alla gara di Coppa dopo la delusione per il pareggio in campionato contro la Roma. Una beffa vista la rimonta subita da 2-0 a 2-2 nei minuti conclusivi. Mister Pioli dovrebbe optare per alcuni cambi. In primi in avanti dove Leao e Giroud potrebbero riposare lasciando spazio a De Ketelaere e Brahim Diaz per una "coppia" d'attacco inedita. In difesa spazio anche per Gabbia. Mentre a centrocampo Pobega e Vranckx avranno la loro chance dall'inizio.

Il Torino vuole ben figurare e sebbene adotterà qualche cambio potrà contare quasi certamente su tanti big. In avanti dovrebbero essere Miranchuk e Vlasic a supportare Sanabria. In porta ancora Milinkovic-Savic protetto da Djidji, Schuurs, Buongiorno. Cabina di regia in mezzo affidata a Lukic con Ricci.

Probabili formazioni e dove vederla — Milan-Torino si disputerà, come detto, questa sera di mercoledì 11 gennaio 2023 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 25ª in Coppa Italia fra le due squadre, è in programma alle ore 21.00.

La sfida degli ottavi di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 5 (canale 5 del Digitale terrestre). La gara potrà essere vista anche in live streaming su Mediaset Infinity e sarà disponibile anche su dispositivi mobili quali pc, smartphone e tablet.

Di seguito le possibili formazioni del match di oggi:

MILAN (3-5-1-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Pobega, Vranckx, Dest; Brahim Díaz; De Ketelaere.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, S. Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.