Monza-Frosinone, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi altri quattro match dei trentaduesimi di finale: la Coppa Italia entra nel vivo ed entrerà nelle case di tutti gli italiani grazie a Mediaset, broadcaster unico, che trasmetterà in chiaro ogni gara della competizione fino all’atto conclusivo. Quattro partite al giorno così come anche domani. Il format prevede ancora gare a eliminazione diretta - tranne le semifinali - con la squadra casalinga determinata dal numero più basso a cui è stata accoppiata in sede di sorteggio. Due le modifiche in questo turno, entrambe di lunedì. Il Sassuolo, numero 11, giocherà in trasferta al Braglia di Modena (38) il derby e non a Reggio Emilia per i lavori al Mapei Stadium. La Cremonese invece per dei lavori allo stadio Zini sfiderà la Ternana al Mazza di Ferrara. Oggi in campo il Monza che ha conquistato la Serie A per la prima volta che ospiterà il Frosinone. Le due formazioni non si sono mai affrontate nella loro storia in gare di Coppa Italia. Sono invece 4 i precedenti in gare ufficiali, con statistiche leggermente favorevoli ai brianzoli, che hanno ottenuto 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.